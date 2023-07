Fik to års fængsel: 'Hr. Doktor' vil frifindes

Hele vejen igennem har den nu 31-årige læge Carlos Shiralipour holdt fast i, at hans undersøgelser af blandt andet kvinders underliv og bryster var lægefagligt begrundet.

Mandag er der derfor taget hul på hans ankesag ved Vestre Landsret i Viborg, hvor han vil frifindes for to tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelse af yderligere to kvindelige patienter.

I december sidste år blev Carlos Shiralipour idømt to års fængsel for overgrebene. Først ankede han selv til frifindelse og derefter kontraankede anklagemyndigheden for at få straffen skærpet.

Mangler journaler

I byretten forklarede Carlos Shiralipour, at han blot gik grundigt til værks, fordi han var nyuddannet læge, da han foretog vaginale og rektale undersøgelser af to patienter.

- Vi laver nok en bredere palet af undersøgelser som unge, nyuddannede læger. Jeg har aldrig haft intentioner om at krænke, jeg vil bare gerne være den bedste læge som muligt, sagde den unge læge i byretten.

Det første offer var til behandling på Viborg Sygehus 16. januar 2022, fordi hun var faldet på et løbebånd og havde slået knæ og ankel, da hun ifølge byretten blev udsat for det seksuelle overgreb. Kvinden var i stor smerte på grund af sine skader.

Den anden kvinde var indlagt til observation på Aarhus Universitetshospital med høj feber 20. marts 2022, da hun pludselig fik besøg af lægen Carlos Shiralipour på sin stue og foretaget de dybt grænseoverskridende undersøgelser.

Det på trods af, at hans vagt var afsluttet, og patienten allerede var blevet diagnosticeret med influenza og blot havde brug for hvile.

Fælles for de to kvinder er, at undersøgelserne er ikke til at finde i deres journaler. Samtidig vidnede en lang række mere erfarne læger i sagen, der alle uafhængigt af hinanden sagt, at de aldrig ville have foretaget undersøgelserne, som de blandt andet kalder 'grænseoverskridende'.

Omtalte sig selv i tredjeperson

De to kvinder forklarede enslydende, at den unge læge omtalte sig selv som 'hr. doktor' og 'doktor C', mens han undersøgte dem vaginalt og rektalt.

Ved de to øvrige forurettede i sagen skulle lægen have befølt deres bryster. Den ene var til kontrol på Viborg Sygehus i forbindelse med en brækket fod, mens den anden kom ind med en skade på albuen.

I byretten blev Carlos Shiralipour ligeledes frakendt retten til at udøve lægegerning indtil videre. Også dette ønsker han at få lavet om på i landsretten.

Der ventes at falde dom i sagen torsdag.

