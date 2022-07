Filmede kvinde på toilettet

I weekendens løb den legendariske Sildefest i Hasle på Bornholm af stablen, og det viste sig at være en travl affære for Bornholms Politi.

Den alvorligste anmeldelse kom fra en 21-årig kvinde, der anmeldte en blufærdighedskrænkelse. I løbet af festen benyttede den 21-årige kvinde de opstillede toiletvogne til Sildefesten, da hun opdagede en mobiltelefon med kameraet tændt, der blev stukket ind under skillevæggen i toiletvognen.

Det fremgår af døgnrapporten fra Bornholms Politi.

Gerningsmanden er en 17-årig ung mand fra øen. Da gerningsmanden er mindreårig, skal forældrene være til stede ved en afhøring, og derfor kunne han ikke afhøres på stedet, hvilket også betyder, at han ikke er sigtet i sagen på nuværende tidspunkt.

Bornholms Politi oplyser til Ekstra Bladet, at man forventer, at den 17-årige skal afhøres i den nærmeste fremtid.

Episoden var ikke den eneste gang, at politiet kom på arbejde under festlighederne.

I alt blev fem personer sigtet for at have 'optrådt udadreagerende eller ved at forstyrre en igangværende politiforretning' i løbet af Sildefesten.

