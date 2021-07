Filmede nøgen afdød: Politimand også sigtet for rufferi

Problemerne tårner sig op over en 35-årig politimand fra København, der blandt andet er tiltalt for at misbruge sin stilling som politimand ved at have filmet et nøgent lig med sin mobiltelefon på Snapchat, mens en kollega lavede 'happy face' ved siden af den døde person, mens den 35-årige kom med hånende bemærkninger.

Ekstra Bladet kan nu fortælle, at samme politimand også er sigtet i en sag om rufferi.

Han blev i starten af året fremstillet i Dommervagten i København, hvor han blev sigtet for bordeldrift i forening med en 34-årig forretningsmand.

Ifølge sigtelsen udlejede de to mænd gennem cirka halvandet år fra 2019 til 2021 lokaler på fire adresser i København og Hvidovre 'til brug for flere prostituerede, således at disse lokaler blev anvendt som bordeller, ligesom de sigtede forestod de prostitueredes annoncering bla. på hjemmesiden 'Escortguiden.dk', hvorved de sigtede opnåede en større pt. ukendt fortjeneste', fremgår det af sigtelsen.

Tre af bordellerne var, ifølge sigtelsen, beliggende i nyere boligkomplekser i København, det fjerde i et højhus i Hvidovre.

Københavns Politi har ingen kommentarer til Ekstra Bladets oplysninger om, at der er tale om en politimand, der er sigtet for rufferi og sammenfaldet mellem de to sager.

Ingen kommentarer

Politimanden har samme forsvarer i begge sager, Stine Gry Johannesen.

- Jeg har ikke nogen kommentarer, lyder det fra hende, da Ekstra Bladet endelig får fat i hende efter flere forsøg på telefonen og email for at få at vide, hvordan han forholder sig til de to sager.

- Jeg har også spurgt dig til den rufferisag...

- Jeg taler ikke om sagerne med pressen, siger advokaten, der heller ikke har nogen kommentarer til, om hendes klient er suspenderet fra sit arbejde.

Til DR har hun tidligere oplyst, at hendes klient nægter sig skyldig i anklagen med embedsmisbrug.

- Det er ikke forstået på den måde, at han bestrider de faktiske forhold. Men han bestrider, at der skulle være tale om embedsmisbrug efter straffelovens paragraf 155, sagde hun og tilføjer, at der skal være en særlig grovhed, før man kan tiltales efter bestemmelsen.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed var ikke inde over efterforskningen, fordi det påståede rufferi er sket i politimandens fritid og ikke har haft noget med hans tjeneste at gøre.

Begge sigtede blev varetægtsfængslet i 13 dage i grundlovsforhøret, der foregik for lukkede døre. Det fremgår ikke, hvordan de forholdt sig til sigtelsen. Foto: Olivia Loftlund

Til juridisk vurdering

Københavns Vestegns Politi har siden overtaget sagen fra Københavns Politi. Her oplyser man, at sagen lige nu ligger til juridisk vurdering, og at anklageren håber at have taget stilling til tiltalespørgsmålet inden for den næste måned.

Det er statsadvokaten, der fører sagen, hvor den 35-årige betjent er tiltalt for embedsmisbrug i forening med en politikollega.

Tiltale om embedsmisbrug: Hånede afdød De er tiltalt for 12. februar sidste år i forbindelse med en politiforretning med en dødfunden person at have misbrugt deres stillinger som polititjenestemænd ved, at den 35-årige filmende kollegaen i 'Snapchat', mens kollegaen poserede grinende med 'happy face' og fremstrakte arme ved siden af afdødes hoved, der havde størknet blod i ansigtet, ligesom den 35-årige filmede den afdøds nøgne krop, herunder kønsdelene, og fremsatte hånende og nedværdigende bemærkninger, herunder 'shiiit, wops siger den så'. Den 35-årige er også tiltalt for at have misbrugt sin stilling som politimand 18. februar sidste år nær Bispebjerg Hospital ved at have misbrugt sin stilling til at filme et offer, der var administrativt frihedsberøvet og sad nøgen og iført håndjern på bagsædet af en patruljevogn, mens den 35-årige fremsatte hånende og nedværdigende bemærkninger til offeret, herunder 'hvad så, er du frisk eller hvad? Er du fresh eller hvad? og 'Shiiiit'. Endelig er han tiltalt for at have benyttet sig af en håndholdt mobiltelefon under kørslen i en patruljevogn i 2019, hvor han ifølge tiltalen filmede forurettede, der sad på bagsædet af patruljevognen, mens han fremsatte hånende og nedværdigende bemærkninger, herunder 'hvad så, (forurettedes navn). Vis mere Vis mindre

Sagen om embedsmisbrug er indtil videre forhåndsberammet til maj næste år ved Københavns Byret, mens der altså ikke er taget stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale i rufferisagen.