Filmede voldtægt af 14-årig pige og delte optagelsen på Snapchat

To unge mænd kravlede ind ad et vindue på en adresse i Rødovre og voldtog en 14-årig pige, mens de filmede forbrydelsen med en mobiltelefon og straks delte optagelsen på Snapchat.

Da voldtægtsforbryderne var flygtet, ringede den ene til pigen og truede med at slå hende ihjel: 'Jeg skal nok finde dig. Jeg slår dig ihjel. Jeg dræber dig'.

Den filmede voldtægt er blandt de 787 kriminelle forhold, som en 19-årig fransk statsborger og en 20-årig fra Letland nu er tiltalt for ved Københavns Byret.

Politiet mener, at de to herboende udlændinge gennem et par år fra 2018 til 2020 har hærget i hovedstadsområdet med et utal af forbrydelser.

Det spænder fra gaderøverier, overfald på tilfældige, misbrug af stjålne kreditkort, hærværk, trusler, tyverier, indbrud og en serie af vanvidskørsler i stjålne biler, vold mod politiet og våbenloven.

Voldtægten mod den 14-årige pige, der skete 28. april 2019, er det alvorligste forhold, men mændene er også tiltalt for 17 gange ulovligt at have haft samlejer med otte forskellige 14-årige piger uden at der dog var tale om voldtægter.

Delte voldtægtsvideo med 16-årig

Voldtægten var aftalt, mener politiet. Den 14-årige blev overrasket i sin seng, hvor den 20-årige holdt hende fast og gennemførte voldtægten, mens pigen skreg 'nej', 'stop' 'lad være'.

Så blev pigen truet med tæsk, hvis hun ikke også havde oralsex med den 19-årige, og imens filmede makkeren voldtægten med mobilen og transmitterede optagelsen til en 16-årig kammerat via Snapchat.

Politiet har fundet voldtægts-videoen på den 19-åriges mobil.

De to tiltalte nægter sig stort set skyldige i de 787 forhold, der fylder et anklageskrift på 96 sider.

En rød tråd i forbrydelserne har været, at gerningsmændene ofte har filmet overfald og røverier med deres mobiler. Politiet har derfor været i stand til at koble de tiltalte til godt en halv snes overfald, fordi optagelserne blev fundet på deres mobiler.

Efterforskningsleder Lars Feldt og sagens anklager Sara Dalgaard bekræfter, at 'udlæsning' af de tiltaltes mobiler har været et vigtigt led i politiets efterforskning.

Filmede gaderøveri på Islands Brygge

De to tiltalte blev varetægtsfængslet for godt et år siden, 17. december 2019, hvor de blev sigtet for et røveri begået 5. juni 2019 på Islands Brygge sammen med tre andre gerningsmænd.

Offeret blev slået og sparket i hovedet, så han faldt om i nogle parkerede cykler og fik frataget sin Hugo Boss computertaske med computer, pung, kreditkort, AirPods, nøgler, en iPhone X og et armbånd.

Røverne optog overfaldet på mobilen, og optagelsen blev fundet på en af røvernes mobiltelefon. Det førte til identifikationen af de to nu tiltalte, og sagen udviklede sig eksplosivt under efterforskningen.

Retssagen mod de to tiltalte begyndte forleden og fortsætter 11. januar. De første retsdage er gået med afhøringer af de tiltalte. Der er afsat godt 20 retsdage til sagen, hvor dommen ventes til april næste år.

De tiltalte er varetægtsfængslet frem til dom, men fængslingen er kæret til Østre Landsret med påstand om løsladelse. De kræves begge udvist af Danmark for bestandigt.

Syv voldsofre er ukendte: Overfald blev filmet

Voldtægten af den 14-årige blev delt på Snapchat. Politiet har fundet optagelsen på den 19-årige tiltaltes telefon. Også et overfald ved Nørreport blev optaget og delt på Snapchat. Foto Richard Drew/AP.

Mindst syv voldsofre har ikke anmeldt de overfald, som politiet har fundet videooptagelser af på de tiltaltes mobiltelefoner. Derfor er beviserne for, at overfaldene har fundet sted, alene de tiltalte egne mobiloptagelser.

Et voldsoffer fra Fiolstræde blev overfaldet 22. april 2019 kl. 03.55, men offeret er ukendt. Optagelsen af overfaldet er fundet på en af de tiltaltes mobiler. Manden fik fejet benene væk under sig, og den 19-årige franskmand sparkede den liggende mand i hovedet, mens den 20-årige filmede overfaldet.

En ukendt mand blev 4. maj 2019 overfaldet i Smallegade på Frederiksberg, da den 20-årige slog ham i hovedet med knytnæve, så han faldt til jorden, mens den 19-årige optog episoden.

28. maj 2019 blev en ukendt mand overfaldet ved Svanemøllen Station, hvor den 20-årige sparkede ham i ryggen, mens den 19-årige optog overfaldet.

Endnu en ukendt mand blev overfaldet på Nørreport Station 31. maj 2019 kl. 03.15, hvor offeret faldt til jorden efter knytnæveslag, mens den 20-årige filmede.

En ukendt mand blev overfaldet 16. juni 2019 på Hellerup Station, hvor han blev overfaldet med knytnæveslag, mens den 19-årige filmede det.

'Mere, mere, mere'

'Mere, mere, mere' blev der råbt, da den 20-årige lette 28. juli 2019 overfaldt en ukendt mand ud for 7-Eleven i Nørre Voldgade med knytnæveslag og skubbede ham mod halsen, så han faldt ind i en butiksfacade, mens overfaldet blev filmet. Optagelsen blev et par timer senere delt på Snapchat.

5. oktober 2019 blev en ukendt mand overfaldet på Rådhuspladsen i København, hvor han blev kastet til jorden og sparket adskillige gange i hovedet og på overkroppen, mens han lå på jorden. De to tiltalte begik volden, mens en tredje gerningsmand, der får sin sag behandlet særskilt, optog overfaldet med mobilen.

Ifølge tiltalen 'hyggede' de tiltalte sig også med groft hærværk, som de ind i mellem filmede. For eksempel blev en Renault kørt i havnen ved Nordre Toldbod, mens den 20-årige optog hele episoden.

På Helgesvej, Frederiksberg, stjal de en gaffeltruck og kørte den ind i en parkeret personbil med skader for cirka 50.000 kr. til følge.

Kørte ind i politiet med 150 km/t

Politiet fik standset den stjålne Skoda i Brønshøj efter en 45 minutter lang biljagt, hvor biltyvene udviste dødsforagt. Med i bilen var de nu tiltalte. Foto: Kenneth Meyer

Med 150 km/t i timen kørte en stjålet Skoda Fabia med de to tiltalte ind i siden på en patruljevogn, der forsøgte at standse Skodaen på Hillerødmotorvejen efter en tre kvarter lang biljagt, der gik fra Farum til Brønshøj. Betjentene kom ikke noget til.

Under eftersættelsen måtte to fodgængere på Vestervoldstien springe for livet, da biltyvene forsøgte at undslippe politiet ved at køre ind på stien. Biltyvene kørte over for rødt, overhalede højre om og foretog hasarderede overhalinger ved at overskride spærrelinjer.

Vanvidskørsler

Den vilde flugt, hvor biltyvene udviste en utrolig dødsforagt, er blot en af de vanvidskørsler, som de to unge også er tiltalt for, og som blandt andet skal koste den 20-årige lette en frakendelse af kørekortet i mindst 10 år.

Biljagten endte i et villakvarter i Brønshøj, hvor det lykkedes politiet at torpedere den stjålne Skoda.

Den 20-årige blev eksempelvis også taget for at køre mindst 200 km/t på Motorring 3 ved Nybrovej i Gentofte, hvor grænsen er 90 km/t, mens han talte i håndholdt mobiltelefon.

I flere andre tilfælde måtte fodgængere springe for livet, når de unge kom ræsende i stjålne biler, lyder tiltalen.