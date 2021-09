Filmmand skal blive bag tremmer

Filmmanden, der er sigtet for at have udøvet vold og voldtægt mod en kvindelig forfatter, er blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): En filmmand, som politiet sigter for at have begået vold og voldtægt mod en kvindelig forfatter, skal fortsat sidde bag tremmer. Det er blevet besluttet ved et retsmøde onsdag.

Han blev efter et næsten syv timer langt grundlovsforhør 16. september varetægtsfængslet i 13 dage. Byretten skulle onsdag tage stilling til, hvorvidt varetægtsfængslingen skulle forlænges, eller om han skulle sættes på fri fod.

Manden nægter sig skyldig i sagen, men efter retsmødet afgjorde dommeren, at han forsat skal sidde fængslet i fire uger. Retten har dog alene fængslet ham på en begrundet mistanke om vold, men ikke voldtægt.

Protester mod dørlukning

Både den sigtede og anklageren var med over en videoforbindelse, imens forsvareren sad i retslokalet. Filmmanden sad i et rum med et bord og to stole, og han var iført sort trøje og bukser.

Ved retsmødets start anmodede anklageren om, at dørene blev lukket, ligesom de blev ved grundlovsforhøret. Det protesterede forsvarer Kåre Pihlmann mod.

Han påpegede, at der er tale om en sag af stor offentlig interesse, som allerede mange steder beskrives på sociale medier. Han mente også, at det, filmmanden er sigtet for, ligger mange år tilbage og derfor ikke kan hindre efterforskningen.

Der var mange fremmødte ved retsmødet, heriblandt familie og pårørende til den sigtede og flere repræsentanter fra pressen. Også pressen protesterede mod dørlukning, og her blev der også lagt vægt på, at der er tale om en sag, der er i offentlighedens interesse.

Det blev en smule kaotisk, da også familie til den sigtede rakte en hånd i vejret for at protestere mod dørlukningen. Her måtte anklageren minde om, at det kun er pressen, der kan komme med protester.

Slået og spyttet på

Men retten imødekom anklagerens anmodning, og presse og tilhørere blev først lukket ind igen, da beslutningen om fortsat varetægtsfængsling var truffet. Den fortsatte fængsling blev begrundet med, at der er fare for, at den sigtede kan påvirke sagens efterforskning, hvis han løslades.

Filmmanden er sigtet for fra juli 2018 til juli 2019 at have udsat kvinden for vold, blandt andet med slag med knyttede næver og et kamera i hovedet. Han rev hende i håret og spyttede på hende. Kvinden pådrog sig blå mærker ved volden, lyder sigtelsen.

Politiet sigter ham fortsat for at have begået ’adskillige’ voldtægter mod kvinden i perioden 17. august 2018 til 15. juli 2019, hvor hun blev revet i håret og gjorde modstand ved at sige 'nej' og 'lad være'. Ifølge sigtelsen foregik voldtægterne, der også skete ved 'andet seksuelt forhold end samleje', i hovedstadsområdet og på Tenerife.

I forbindelse med grundlovsforhøret gav forsvarer Kåre Pihlmann udtryk for, at han mener, at sagen bunder i en konflikt om et filmprojekt.

Udover dørlukning er der også nedlagt navneforbud i sagen.