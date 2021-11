Et trafikuheld ved Aulum har spærret hovedvejen mellem Aulum og Holstebro

Hovedvejen mellem Aulum og Holstebro var spærret efter et solouheld med en lastbil, der krævede en times oprydning.

Bilister blev opfordret til at søge alternative ruter. Redningsmandskabet opfordrede alle, der skal på motorvejen, til at køre på ved Aulum frem for Tvis.

Det skriver P4 Trafik på Twitter.