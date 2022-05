Finder varm skinke: Sure smileys til Joe & The Juice

To gange på en måned har kæden fået en bødestraf på 10.000 kroner af Fødevarestyrelsen

Det har ikke været sjovt at få besøg af Fødevarestyrelsen på det seneste for den populære kæde Joe & The Juice.

Hele to gange inden for den seneste måned er der nemlig konstateret alvorlige mangler hos kæden.

Det har kostet to gange 10.000 kroner i bødestraf, skriver Se & Hør.

Høje temperaturer

Ekstra Bladet har ligeledes fået indsigt i kontrolrapporterne fra Fødevarestyrelsen. Her gav man senest Joe & The Juices butik i Frederiksberg Centret en sur smiley 28. april, fordi der blev opbevaret mad med for høje temperaturer.

'Opbevaringstemperatur i disk med opbevaringsbeholdere med pålæg (kalkunbryst ca. 25 skiver) er målt til +15.2°C. ved skinke ca. 15 skiver er temperatur +13,1°C. og ved varmebehandlet kylling Ca. ½ beholder er temperaturen +9,4°C', lyder det blandt andet fra Fødevarestyrelsen.

Tidligere i april var styrelsen ligeledes på besøg i en af kædens butikker. Denne gang på Landemærket 3 i det centrale København.

Her blev det konstateret, at 'indgangsparti til virksomheden ikke fandtes tilstrækkeligt skadedyrssikret'.

Se & Hør har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Joe & The Juice. Ekstra Bladet har ligeledes henvendt sig til virksomheden med spørgsmål til de seneste kontrolrapporter.

Som du kan læse her, er det ikke første gang, at den er gal hos juice-giganten.