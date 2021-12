Finsk politi anholder fem terrormistænkte

Finsk politi har anholdt fem personer, som mistænkes for at have planlagt en terrorhandling. Det skriver politiet fredag på Twitter.

Ifølge den finske tv-station Yle er det fem mænd, som aldersmæssigt er midt i 20'erne.

De mistænkte blev anholdt tirsdag, oplyser politiet og tilføjer, at der ikke er nogen akut fare.

Ifølge Yle og avisen Hufvudstadsbladet er de fem i forvejen kendt af politiet.

Blandt andet har de tidligere været mistænkt eller dømt for at være i besiddelse af våben og sprængstoffer.

Derudover er der hverken oplysninger om, hvad de konkret planlagde, om der var udpeget et mål for et angreb, eller hvor langt de mistænkte menes at være nået i planlægningen af et muligt terrorangreb.

En finsk domstol skal fredag beslutte, om de fem mistænkte skal varetægtsfængsles, skriver Yle med retsdokumenter som kilde.

Alle fem bor i eller omkring byen Kankaanpää i det sydvestlige Finland.

Terroranholdelser forekommer yderst sjældent i Finland, der førte sin første terrorsag i 2018. Det var mod en afvist asylansøger, der havde stukket to mennesker ihjel i byen Turku.

I marts meddelte det finske sikkerhedspoliti, Supo, at det ville bevare trusselsniveauet på 'forhøjet', skriver nyhedsbureauet AFP. Det er det næstlaveste på en skala fra 1 til 4.

Politiet advarede i samme forbindelse om, at truslen fra højreorienterede ekstremister er 'mere bekymrende' end i året inden, skriver AFP.