Fire år efter trafikdrab på Langebro: Tiltalt stadig på fri fod

Fire år efter at en politibetjent blev dræbt i et trafikuheld, er den tiltalte bilist stadig på fri fod.

Men er sagen stadig aktiv. Det oplyser anklagemyndigheden til Ritzau.

Da der både er sket sigtelse i grundlovsforhør og rejst tiltale mod manden, så bliver sagen ikke forældet. Og han er internationalt efterlyst, så Danmark forsøger fortsat at få fingre i manden, så han kan komme for en dommer.

I 2021 kunne medier berette, at den tiltalte var flygtet til Dubai, men det er ikke offentligt kendt, om det også er her, den 29-årige mand opholder sig i dag.

Efter ulykken 23. juli 2019 blev han varetægtsfængslet. Han blev løsladt igen en måned senere.

8. april 2020 skulle retssagen imod ham være gået i gang, men coronapandemien skubbede retsmødet til den 1. december 2020.

Her dukkede bilisten ikke op i retten. Undskyldningen lød, at han havde coronasymptomer og var i udlandet.

Retten købte ikke dokumentationen, og en uge senere imødekom dommeren anklagerens ønske om at varetægtsfængsle manden in absentia - altså uden at tiltalte var til stede. Dermed kunne han efterlyses internationalt.

I februar 2021 kunne politiet løfte sløret for, at han var anholdt i Dubai, men ifølge DR og Berlingske blev han senere løsladt mod kaution.

Den 9. november 2022 trådte Danmarks udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater i kraft. Da aftalen blev offentliggjort i marts 2022, fremhævede daværende justitsminister Nick Hækkerup specifikt sagen fra Langebro.

- Dette her drejer sig først og fremmest om, at vi skal have udleveret den formodede gerningsmand i udbyttesagen samt vanvidsbilisten, der kørte en betjent ned på Langebro, sagde Hækkerup.

Ritzau har forsøgt at få en status på sagen fra anklagemyndigheden, som afviser at kommentere den, da det er en verserende straffesag.

Den 29-åriges advokat, Anders Schønnemann Olesen, har heller ikke nogen kommentar på nuværende tidspunkt, skriver han i en mail.

Det var om natten den 23. juli 2019, at ulykken, der kostede den 35-årige politibetjent Magnus Buhl Hansen livet, fandt sted.

Ifølge anklagemyndigheden kørte den tiltalte over Langebro mod Amager med en al for høj fart på 108 kilometer i timen. Efter ulykken flygtede han fra stedet.

Det var ifølge anklageskriftet hverken første eller sidste gang, at han overtrådte færdselsloven. Derfor er han tiltalt for en stribe forhold foruden uagtsomt manddrab på betjenten.

Siden Rigsadvokaten i 2016 fik opgaven med at behandle udleveringssager og frem til juli 2023, har der været seks anmodninger fra dansk side om udlevering af personer fra De Forenede Arabiske Emirater.