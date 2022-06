Fire års fængsel for krænkelser af flere end 500 piger og kvinder

En 27-årig mand er fredag idømt fire års fængsel i stor hacking- og krænkelsessag. Over 500 kvinder var ofre.

Anklagemyndigheden havde ønsket forvaring på grund af mandens farlighed, men det fandt retten ikke grundlag for.

Manden har tidligere erkendt både at have hacket og have været i besiddelse af 16.977 intime billeder og videoer.

Den 27-årige har i en periode på ti år, fra 2010 til 2020, hacket sig adgang til intime billeder, herunder også seksuelt overgrebsmateriale med børn.

I retten har 516 forurettede kvinder været repræsenteret af i alt fem advokater.

Hovedparten af ofrene var mellem 15 og 18 år, da de blev udsat for hacking.

Advokaterne har i forbindelse med sagen krævet godtgørelse for tort til ofrene som økonomisk plaster på såret for krænkelserne.