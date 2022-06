Fire års fængsel til vanvidsbilist

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Den 21-årige vanvidsbilist Mohamad Tarek Younes idømmes fire års fængsel for 18. juni i fjor at have påkørt og lemlæstet politibetjent Stefan Nymann i vejkrydset mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej i det vestlige Aarhus. Her kørte den 21-årige frem for rødt lys med cirka 80 kilometer i timen på en strækning, hvor den tilladte hastighed er 60 kilometer i timen.

Han frakendes samtidig retten til at køre bil i otte år gældende fra 9. april 2021. Der vil desuden ske konfiskation af bilen - en koksgrå VW Polo - som Mohamad Tarek Younes kørte i.

Det er et nævningeting netop nået frem til ved Retten i Aahus. Dommer Henriette Holst har netop læst dommen op i en fyldt nævningesal, hvor flere af tilhørerne efter det korte retsmøde råbte anerkendende hilsner til den dømte.

Stefan Nymann får aldrig det liv tilbage, han havde inden påkørslen. Foto: Thin Blue Line

Den 21-årige accepterede efter en kort samtale med sin forsvarer Tobias Engby dommen. Han vil fortsat være varetægtsfængslet i cirka 14 dage, inden han skal afsone den resterende del af sin straf i et åbent fængsel.

Den tiltalte Mohamad Tarek Younes blev torsdag fundet skyldig i 35 af de 38 forhold, der indgik i anklageskriftet mod ham. Den tungest vejende del var påkørslen af den nu 32-årige betjent fra Østjyllands Politi Stefan Nymann, der blev invalideret og hjerneskadet, mens han passede sit arbejde.

Retten slog fast, at den 21-årige havde kørt hensynsløst, og at han forsætligt havde udsat betjenten for fare.

Flugt var skærpende

Mohamad Tarek Younes blev også kendt skyldig efter paragraffen om flugtbilisme, idet den 21-årige efter påkørslen stak af og først to dage senere meldte sig selv til politiet.

Mohamad Tarek Younes argumenterede, at han ikke havde set betjenten i krydset. En forklaring som retten afviste som utroværdig.

Anklager Bjørn Fogh Sørensen mente, at der var tale om vanvidskørsel, og han argumenterede i sin procedure for en straf på fem års fængsel.

1. marts i fjor trådte nye bestemmelser i kraft, der gør det muligt at hæve straffen i sager om såkaldt vanvidsbilisme.

- Det er en historisk hård straf i forlængelse af lovstramningen i fjor, som jeg tror vil danne præcedens, siger anklager Bjørn Fogh Sørensen og fortsætter:

- Selvom jeg argumenterede for fem år, er det stadig en streng straf. Den er også et udtryk for, at domstolene følger op på de skærpede sanktionsmuligheder.

Betjents hustru: Rart med punktum

Stefan Nymanns hustru, Gitte Rabjerg Nymann, har sammen med sine svigerforældre fulgt sagens gang i retten.

- Jeg har tillid til retssystemet og er glad for, at der er sat et punktum. Det vil give mere ro for os. Vi kæmper stadig en intens kamp for at komme videre, siger Gitte Rabjerg Nymann.

Hendes svigerforældre frabad sig inden domsafsigelsen at blive interviewet, men de sagde venligt til Ekstra Bladet, at de er på linie med deres svigerdatter i at fokusere på deres søns helbred og have tillid til retssystemet frem for at gå op i, hvor streng en straf Mohamad Tarek Younes får.

Mohamad Tarek Younes valgte efter en kort rådslagning med sin forsvarer at acceptere dommen.

Efter påkørslen af betjenten i juni sidste år stak Mohamad Tarek Younes af og blev efterlyst af politiet. I den forbindelse bragte Ekstra Bladet en video fra januar samme år, hvor den nu dømte vanvidsbilist stolt fortalte, at han kører hasarderet og er 'kendt som vanvidsbilist'. Du kan læse artiklen her.