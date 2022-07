Nordjyllands Politi har i dag afspærret et hotelværelse på Color Hotel i Skagen. Det sker, efter der er blevet anmeldt en voldtægt, som skulle være fundet sted natten til fredag på hotellet.

Det bekræfter Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at der en kvinde, som har anmeldt en voldtægt. Vi har anholdt en enkelt person i sagen, sagde vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen tidligere fredag, der på daværende tidspunkt ikke kunne oplyse, hvad den anholdte præcist var sigtet for.

Nu oplyser Nordjyllands Politi, at man har anholdt fire personer i sagen, der stadig er under efterforskning. Det er derfor uklart, om de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør, og hvad de præcist er sigtet for.

'Vi er stadig på et tidligt stadie i efterforskningen. Og vi har et stort arbejde foran os med at klarlægge de nærmere omstændigheder af hele forløbet. Anmeldelser om voldtægt tager vi meget alvorligt – og derfor skal vi have efterforsket sagens omstændigheder særdeles grundigt,' skriver vicepolitiinspektør Niels Kronborg om sagen.

De fire anholdte har alle en tilknytning til det hotelværelse, der er blevet afspærret på Color Hotel.

Den forurettede er en 20-årig kvinde. Hun anmeldte voldtægten klokken 04 i nat, oplyser politiet.

Anmeldelsen kommer under den såkaldte 'Hellerup-uge' i Skagen. I uge 29 plejer Skagen at blive indtaget af det nordsjællandske jetset-miljø.

Opdateres...