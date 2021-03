Fire anholdt efter større politiaktion

Fire mænd bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør efter at være blevet anholdt i forbindelse med en større politiaktion torsdag.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet foretog en større ransagning på tre forskellige adresser i henholdsvis Linndtrup, Rødding og Skodborg. Baggrunden for aktionen var efterforskning af skunkproduktion.

Politiet havde fået mistanke om skunkproduktionen efter en anmeldelse fra et elselskab om, at der skulle blive stjålet strøm, og en lille gruppe efterforskere fra Haderslev Politi har siden arbejdet med sagen.

Strafferamme på 10 år

Med hjælp fra blandt andet Beredskabsstyrelsen og Dansk Brandteknologisk Institut kulminerede efterforskningen så altså foreløbig torsdag, da adresserne blev ransaget og mændene blev anholdt.

Den ene mand, der er 42 år og fra Vietnam, er sigtet for overtrædelse af udlændingeloven ved at opholde sig ulovligt i Danmark.

De tre andre mænd bliver sigtet for at have fremstillet en større mængde skunk og for at have stjålet elektricitet.

Strafferammen for produktion er op til ti års fængsel, som i særligt grove tilfælde kan stige til 16 år. Sager om skunklaboratorier giver dog sjældent så høje straffe.

Af hensyn til efterforskningen vil anklagemyndigheden begære lukkede døre i forbindelse med grundlovsforhøret, hvorfor politiet heller ikke ønsker at oplyse mere i sagen.