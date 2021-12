Fire anholdt for svindel til kvart milliard

Fire mænd i alderen 21 til 50 år sigtes for økonomisk kriminalitet til næsten en kvart milliard kroner, præcist 225 millioner kroner, oplyser Københavns politi.

Den 44-årige formodede bagmand fremstilles torsdag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Klokken 07 i dag slog politiet til mod otte adresser på Sjælland. Det skete efter længere tids efterforskning.

Ved aktionen blev der beslaglagt 'et større pengebeløb', cryptovaluta, dyre designer ting og digitale enheder.

Politiet mener, der er tale om et organiseret netværk af kriminelle, der har stået bag moms- og skattesvindel, men også hvidvask og hæleri af særlig grov beskaffenhed.

- Det er et svimlende højt beløb, som vi mistænker den her gruppe mænd for at svindle fra statskassen. Der er gennemført en omfattende og kompliceret efterforskning, som forhåbentlig sætter en stopper for disse personers bedrageri, som i sidste ende rammer os alle, Peter Reisz, leder af Afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi.

Aktionen i dag blev gennemført af Københavns politi i samarbejde med SØIK, kendt som bagmandspolitiet, Skattestyrelsen, Nordsjællands politi, Midt- og Vestsjællands politi og NC3, det nationale cyber crime center.

