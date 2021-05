Fire anholdt i stor narkosag

Fire mænd, nogle af dem fra rocker- bandemiljøet, blev tirsdag anholdt i en større, koordineret politiaktion, som Særlig Efterforskning Vest stod bag.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Aktionen og anholdelserne er et led i efterforskningen af en stor narkosag, hvor der tidligere er blevet beslaglagt flere hundrede kilo amfetamin.

De fire anholdte i tirsdagens aktion bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag kl. 9.30 ved Retten i Aarhus.

- Det er vores vurdering, at de anholdte i dagens indsats har været en del af et større netværk, som har distribueret store mængder hård narko. Der er tale om organiseret kriminalitet med tråde til rocker-bandemiljøet, og vi kan ikke afvise, at der kommer flere anholdelser i sagen, siger politiinspektør i Særlig Efterforskning Vest, Carit Andersen.

Ifølge politiet er der blandt de anholdte en 57-årig mand, som har været varetægtsfængslet in absentia siden marts, men nu er udleveret fra Spanien til Danmark.

Anklagemyndigheden vil af hensynet til den videre efterforskning anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret onsdag, og Særlig Efterforskning Vest ønsker derfor ikke at oplyse yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.