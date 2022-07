Fire anholdt: Sigtet for drab på savnet mand

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Fire personer er anholdt og sigtet for drab i sagen om en forsvundet 45-årig mand.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Den 45-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen (efternavn korrigeret, red.) fra Djursland blev efterlyst lørdag af politiet.

Han havde da senest haft kontakt med nogen om torsdagen, oplyser politiet.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Privatfoto

Under eftersøgningen af manden fandt politiet den 45-årige mands bil udbrændt på Gl. Fjellerupvej ved Vivild. Der er tale om en hvid Mercedes Vito, hvor der på siden står 'Munck'.

Den udbrændte bil er fundet på Gl. Fjellerupvej, oplyser politiet. Vejen ligger ved småbyerne Vivild og Nørager på Norddjurs. Foto: Øxenholt Foto

Politiet oplyser, at efterforskningen har ført til en bestyrket mistanke om, at den savnede Frank Nørgaard har været udsat for en forbrydelse i form af, at han er blevet dræbt.

Det førte i aftes til, at politiet klokken 21.02 foretog en koordineret anholdelsesaktion på en adresse i Nimtofte på Djursland.

Fire personer blev anholdt.

Annonce:

Der er tale om en 39-årig kvinde, en 23-årig kvinde, en 25-årig mand og en 39-årig mand.

De er alle sigtet for manddrab samt forsætlig ildspåsættelse af en varebil.

Politiets talskvinde bekræfter over for Ekstra Bladet, at liget af den 45-årige mand endnu ikke er blevet fundet.

De fire anholdte skal i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling her i eftermiddag.

Østjyllands Politi ønsker henvendelser fra folk, som kender til Frank Nørgaards færden siden i torsdags. Politiet ønsker også at høre fra folk, som har set den hvide Mercedes varevogn.

Henvendelser til Østjyllands Politi på 114.

Ekstra Bladet følger sagen ...