Fire biler involveret i uheld på motorvej

Onsdag aften betød et uheld med fire biler, at motorvejen E 45 blev spærret for trafik i sydgående retning.

Uheldet skete ved Svenstrup syd for Aalborg, oplyser Nordjyllands Politi.

Efter kort tid med en totalt spærret motorvej blev et enkelt spor farbart, hvorfor motorvejen atter kunne åbne op for juletrafikken onsdag aften.

Det oplyses, at der ikke ser ud til at være nogen alvorligt tilskadekomne efter uheldet.

Nordjyllands Politi oplyser desuden på Twitter, at der stadig pågår oprydning efter uheldet, og at den ene bilist mistænkes for spirituskørsel.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.