Fire døde efter formodet terrorangreb

Mindst fire personer er dræbt efter et formodet terrorangreb på en tankstation og i et indkøbscenter i Israel

En mand har dræbt mindst fire personer i den israelske by Beersheba tirsdag. Det skriver flere internationale medier.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er angrebet begået med kniv, og en civil person skal have skudt gerningsmanden, der døde på stedet.

En talsperson hos politiet har ifølge Reuters udtalt, at det ser ud til, at der er tale om en enkelt gerningsperson, der gik til angreb med en kniv på en tankstation og i et shoppingcenter.

Ifølge flere israelske medier skulle gerningsmanden være steget ud af sin bil ved tankstationen

Israels indenrigsminister Ayelet Shaked har mandag omtalt hændelsen på Twitter, hvor hun udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier.

'En modbydelig og umenneskelig terrorist myrdede uskyldige mennesker,' skriver hun.

Opdateres ...