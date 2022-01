Fire døde pirater på Esbern Snare overdraget til nigerianske myndigheder

Fregatten Esbern Snare sejler ikke længere rundt med døde pirater ombord.

De er nemlig blevet overdraget til de nigerianske myndigheder i dag, knap to måneder efter de blev dræbt.

Det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

De fire pirater mistede livet i forbindelse med en skududveksling med danske specialstyrker 24. november 2021.

Overdraget via luge

Overdragelsen foregik til søs med fregattens to gummibåde og gik 'planmæssigt', som der står.

'Med fregattens to gummibåde blev de afdøde pirater overført til et nigeriansk fartøj og kom ombord via en luge på agterdækket,' skriver Forsvaret.

Efterfølgende blev dokumenterne for overleveringen underskrevet og afleveret.

Forsvaret oplyser, at fregatten havde fået diplomatisk tilladelse til at sejle ind i Nigerias farvand for at overdrage ligene.

Opbevaret i kølecontainer

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan de fire afdøde pirater har været opbevaret på fregatten.

Det har de i en kølecontainer 'under iagttagelse af størst muligt hensyn til respekt og værdighed for de afdøde,' fortalte Forsvaret til Ekstra Bladet.

Forsvaret fortalte også, at der har været psykologer tilkaldt, som skulle tage hånd om besætningen.

Fire andre pirater overlevede skududvekslingen og blev alle anholdt. Tre af dem blev senere løsladt i båd med påhængsmotor, mens den fjerde, der var hårdt såret og fik amputeret benet, blev fragtet til Danmark.

Her blev han blev fremstillet i grundlovsforhør 7. januar, hvor han blev varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig.

Her blev han blev fremstillet i grundlovsforhør 7. januar, hvor han blev varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig.