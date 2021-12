Fire døtre mishandlet: De måtte ikke blive for 'danske'

Et muslimsk ægtepar fra Sorø frygtede, at deres fire døtre skulle blive for danske eller få danske kærester, så pigerne blev - ifølge politiets tiltale - opdraget med grov vold, trusler og psykisk terror.

Pigerne blev sparket og slået med redskaber som grydeskeer, ledninger, sko, bælter og ledninger på den bare hud, brændt med en lighter, og de blev tvunget til at sove med stærke chilier i munden.

Forældrene ødelagde døtrenes tøj, hvis det var for 'dansk' eller udfordrende, og pigerne fik forbud mod at tale med danske drenge.

Levede i frygt

De måtte ikke gå i svømmehallen, tage arbejde eller deltage i arrangementer på skolen, og de blev dagligt truet med tæsk, så pigerne konstant levede i frygt for, hvad der ville ske, når de kom hjem, lyder tiltalen.

Ægteparret, faren på 51 år og moren på 40, stilles mandag for Retten i Næstved i en sag, der varer i tre dage.

Anklagemyndigheden har taget forbehold for at kræve ægteparret udvist. De nægter sig skyldige.

Døtrene er i dag 17, 16, 11 og tre år gamle. Volden og den psykiske vold har stået på siden 2016 og frem til sommeren i år, siger anklageskriftet.

Familien har flere børn end de fire døtre, og pigernes søskende overværede jævnligt volden - og forældrene fik også de andre børn til at holde pigerne fast, mens de blev slået.

Nægtet mad

Døtrene blev også nægtet mad eller mælk, hvis pigerne efter forældrenes mening havde opført sig 'forkert'.

Den 51-årige far truede på et tidspunkt de to ældste døtre med grusomme konsekvenser, hvis de blev forelskede i en dansk dreng eller stak af hjemmefra.

- Du bliver levende begravet, lød truslen til den ene datter, mens den anden fik besked på, at hun ville blive 'slagtet' eller tvangsgift med en fætter.

Pigernes mor var, ifølge tiltalen, lige så grov. Den 16-årige datter blev truet med en køkkenkniv, mens moren blandt andet udtalte: 'Skal jeg dræbe dig?' 'Skal jeg stikke dig ned.'

Hun truede også de to ældste med at brække deres ben, hvis de blev for danske, og den 11-årige pige blev truet med at få 'flækket hovedet'.

Amok efter kommunens besøg

1. juli i år var medarbejdere fra Sorø Kommune på besøg hos familien og efter besøget gik forældrene amok mod to af pigerne, lyder tiltalen.

De blev hevet i håret, slået og sparket i ansigtet og på kroppen. Den 11-årige pige blev sparket og slået i maven, mens hun lå på gulvet, af sin far, der også trampede hende på armen, lyder tiltalen.

Overgrebene mod pigerne er begået - lyder tiltalen - med baggrund i forældres etniske oprindelse og muslimske baggrund.

Dommen i sagen falder 16. december.