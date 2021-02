Fire drenge gik gennem isen på Amager

Fire unge drenge og en hund legede på en tilfrossen sø ved Amager Strand, da isen knækkede under dem, og de alle faldt igennem isen og ned til det iskolde vand.

Det oplyser politiinspektør ved Københavns Politi Rasmus Bernt Skovsgaard til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse cirka 13.45 om, at fire unge drenge er gået igennem isen ude ved Amager Strandpark ved lagunen.

- Vi kommer derud og træffer fire unge drenge på omkring de 15 år, som selv har reddet sig op af lagunen. Den var dyb, og de kunne ikke bunde derude, siger han.

Politiet har de seneste uger advaret borgere om, at færdes på isen, fordi de tilfrosne søer flere steder landet over stadig er for tynd at bevæge sig ud på.

Det fik fire unge drenge og en hund altså at føle på egen krop, men til alt held kunne de selv hale sig op, selvom ingen af de unge drenge kunne bunde.

- Vi har haft et alvorsord med dem, og de har fået tørt tøj på. Vi vil gerne understrege vigtigheden af, at man lader være med at gå ud på den her is. Det kan altså ende galt - rigtig galt, siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Politiet oplyser, at de fire unge i det her tilfælde ikke fik en bøde, men ellers har ordensmagten langet et par bøder ud i løbet ad dagen. Blandt andet ved Peblinge Sø i indre København.