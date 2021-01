Fire fængslet efter fund af pistol

Fire unge er i dag blevet varetægtsfængslet ved Retten i Glostrup i fire uger til 3. februar. De er sigtet efter straffelovens bestemmelse om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Det var årvågne borgere, der tippede politiet om, at der foregik noget 'mystisk' ved en sø i Hvidovre.

Her fandt politiet en pistol, der var ladt med syv skarpe skud, og politiet fik anholdt de fire, som kunne knyttes til pistolen. De nægter sig alle skyldige.

De sigtes for i forening at have besiddet pistolen eventuelt sammen med ukendte medgerningsmænd. Derfor blev grundlovsforhøret holdt for lukkede døre.

Det er uvist, om de sigtede har tilknytning til bandemiljøet.