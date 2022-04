Fire fanger flygtede fra to fængsler på et døgn

I alt fire fanger er undveget fra to forskellige fængsler på bare et døgn.

Det oplyser Kriminalforsorgen til Ekstra Bladet.

Der er tale om to indsatte fra Sdr. Omme Fængsel, der undveg, som det hedder, fra fængslet i tirsdags. Natten til onsdag flygtede to andre indsatte fra Renbæk Fængsel, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

Begge indsatte fra fængslet i Sdr. Omme er nu efterlyst ved politiet.

Til forskel fra Renbæk Fængsel er fængslet i Sdr. Omme udelukkende et åbent fængsel. Der er generelt langt flere undvigelser fra åbne afdelinger.

Undersøger sagen

Kriminalforsorgen meddeler, at man ikke umiddelbart ser en sammenhæng mellem undvigelserne fra de to fængsler.

'Kriminalforsorgen tager det altid meget alvorligt, når der sker undvigelser og undersøger nu sagen nærmere for at få afdækket omstændighederne ved undvigelsen,' oplyser Kriminalforsorgen.

Det er uvist, om de to indsatte fra Sdr. Omme undveg i forbindelse med udgang, eller om der er tale om en 'undvigelse over muren', der betyder, at man har skulle overvinde fysiske forhindringer for at komme ud.

Vil fremskynde eftersyn

De danske fængsler er i dag opdelt i fire klasser, der indikerer hvor meget sikkerhed og hvor lukkede fængslerne er. Klasserne 1 til 3 bruges i arrester og lukkede fængsler, mens klasse 4 bruges i åbne fængsler.

Kriminalforsorgen oplyser til Ekstra Bladet, at den ser et generelt behov for at få afdækket, om der er et 'tilstrækkeligt match' mellem sikkerhedsklasserne og de indsatte i de forskellige typer fængsler, og om et tydeligere match kan nedbringe antallet af undvigelser.

Derfor er det også et ønske hos Kriminalforsorgen, at man får fremskyndet et projekt, der er blevet vedtaget i forbindelse med en flerårsaftale, og som skal fungere som et eftersyn af de typer fængsler, også kaldet regimer, vi har i dag.

'Projektet skal kortlægge, om de forskellige sikkerhedsklasser, regler, rammer og tilbud i de eksisterende regimer fungerer efter hensigten,' lyder det fra Kriminalforsorgen.

Flerårsaftalen blev indgået mellem regeringen DF, SF og Konservative i december og skal over periode fra 2022 til 2025 afdække og genoprejse en lang række problematikker omkring de danske fængsler. Heraf er sikkerheden et af temaerne.