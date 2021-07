Fire fanger sigtet for terror-forsøg i Nyborg Fængsel

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Tre ansatte i Nyborg Fængsel skulle tages som gidsler af fanger i Nyborg Fængsel. Det skulle ske som led i en terroraktion bag murene og et flugtforsøg, mener politiet og PET.

1. juli blev fire indsatte på 34, 29, 30 og 25 fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Svendborg, hvor de blev sigtet for forsøg på terrorisme efter straffelovens § 114.

Men dommer Henrik Riis Andreasen fandt politiets bevismateriale så spinkelt, at han afviste at varetægtsfængsle de fire indsatte.

Kendelsen blev kæret af anklagemyndigheden, men stadfæstet i Østre Landsret onsdag.

Landsretten vurderede ligeledes PET´s beviser som så spinkle, at der ikke er grundlag for varetægtsfængsling af de indsatte på en begrundet mistanke om terrorisme.

Flyttet til andre fængsler

De fire indsatte fortsætter derfor med at afsone deres domme, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de nu flyttet til andre fængsler.

Det fremgår af en kendelse fra Retten i Svendborg, der er afsagt for åbne døre, at grundlovsforhøret efterfølgende skulle finde sted for lukkede døre af hensyn til et vidnes sikkerhed og af hensyn til efterforskningen i sagen.

Den 34-årige mistænkte er syrer og dømt IS-terrorist, der afsoner 12 års fængsel i Nyborg Fængsel for forsøg på terror. I 2016 planlagde han sammen med en 21-årig syrer at dræbe tilfældige mennesker i København med køkkenknive og en eller flere bomber.

Den 30-årige mistænkte er iraker og afsoner en dom for drabsforsøg på en kvinde.

Alle fire indsatte nægter sig skyldige i det formodede terrorforsøg i Nyborg Fængsel.

Ekstra Bladet erfarer fra kilder med kendskab til sagen, at der i forbindelse med PET´s aktion i fængslet i sidste uge er fundet flere knive.

Det ene våben skal være et slags hjemmelavet sværd, men dette er ikke bekræftet af officielle kilder.

Centralt vidne

Samme kilder fortæller, at den formodede terroraktion blev afværget, fordi et vidne fortalte PET om de angivelige terrorplaner.

Som det fremgår af den åbne del af kendelsen fra Retten i Svendborg, er der tale om et vidne, hvis sikkerhed kan bringes i fare, hvis vidnets forklaring kommer frem i et offentligt retsmøde.

Tre navngivne ansatte i fængslet skulle, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, være taget som gidsler i et kondirum i fængslet. Oplysningerne går på, at gidseltagningen skulle ske som led i både et flugtforsøg og en terroraktion. Fyns politi og PET har oprettet sagen som en terrorsag.

Politiet ønsker fortsat ikke at kommentere sagen, nu hvor mistanken mod de fire fanger er smuldret. Kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg, Fyns politi, skriver i en mail:

'Landsretten har stadfæstet afgørelsen fra Retten i Svendborg, der ikke fandt grundlag for at varetægtsfængsle de personer, der torsdag den 1. juli 2021 blev fremstillet i et grundlovsforhør. Fyns Politi har ikke yderligere oplysninger eller kommentarer, da grundlovsforhøret i sagen foregik for dobbelt lukkede døre'.

Heller ikke Fængselsforbundet ønsker at udtale sig om sagen.

- Vi er ikke klar til at sige noget om sagen endnu. Vi skal først være helt sikre på, hvor politiet står i efterforskningen, siger forbundsformand Bo Yde Sørensen.