Fire gange livstid for bandedrab

Fire mænd er her til aften blev idømt livstid i forbindelse med en sag om drab og drabsforsøg.

En femte - en 26-årig - fik ti års fængsel for at have leveret våben til bandekonfilkten, som de omtalte drab og drabsforsøg fandt sted i forbindelse med.

Alle udbad sig udstrakt navneforbud i ankeperioden, hvilket dommeren bevilgede.

I sagen har krypterede beskeder spillet en central rolle.

Sagens alvorligste forhold drejer sig om et drab, der fandt sted 8. april 2020 midt på eftermiddagen på Åfløjen i Husum. Her blev en 22-årig mand ramt af skud, affyret fra en Uzi-maskinpistol og en Colt pistol. Offeret blev fatalt kvæstet og døde kort efter.

Desuden blev de dømt for fem dage forinden at stå bag et drabsforsøg i Gadelandet i Husum

Sagen er seneste juridiske efterspil efter en bandekonflikt, der udspandt sig i de første måneder samme år, og som kostede flere unge livet. Konflikten udspandt sig i et kriminelt indvandrermiljø imellem bandemedlemmer med tilknytning til LTF og en gruppering, der af politiet kaldes Husum-grupperingen.

I den konkrete retssag var syv tiltalt, og de fleste har ifølge politiet tilknytning til LTF. De nægtede sig skyldige, da sagen da sagen begyndte i december 2021.

Kun seks var at finde på anklagebænken, da den syvende ifølge Ekstra Bladets oplysninger er flygtet til udlandet. Den syvende er ligeledes sigtet i sagen om dobbeltdrabet i Kalundborg.

En af de seks tiltalte er frifundet:

- Som advokat er det umiddelbart en meget stor tilfredsstillelse at vinde en gigantisk sag, hvor ens uskyldige klient risikerer fængsel på livstid, fortæller den frikendtes advokat, Peter Secher.

- Men min klient har desværre fejret både sin 23 og 24 års fødselsdag som varetægtsfængslet og han har taget afsked min sin bror under en kort og bevogtet udgang fra fængslet. Så for ham har mødet med retssystemet kostet dyrt, tilføjer han.

Sagen om drab og drabsforsøg har ifølge Ekstra Bladets oplysninger rod i en flere år gammel konflikt, hvor et større parti hash blev stjålet.

I begyndelsen af 2020 blussede konflikten atter op. Her kom det til flere opgør, og efterforskningen af konfliktens episoder har affødt flere retssager.

Tidligere i år blev medlemmer af Husum-gruppen idømt livstid i forbindelse med en retssag om flere drabsforsøg. Her havde man blandt andet placeret gps-sendere under en bandefjendes bil.

Ved en anden sag, der kørte i juni i fjor, blev en 29-årig udvist ligesom han fik 12 års fængsel for at have kørt en 24-årig ihjel på et stisystem ved Vestvolden på et stykke, der ligger ikke langt fra Husum.

Det skete 27. marts 2020. Under den aktuelle retssag har retten godtgjort, at drabet på Åfløjen var den direkte hævn for påkørslen på Stisystemet.