Fire gravsteder gravet op: Undersøger sammenhæng

Et ubehageligt mysterium har ramt Fyn, hvor fire grave er blevet gravet op i løbet af januar. Det er sket på tre forskellige kirkegårde mod både kiste- og urnegrave.

I den seneste sag fra Bregninge Kirkegård på Tåsinge lå der stykker fra kistens låg og dele fra det stof, som kister er beklædt med indvendig nede i det dybe hul.

– Vi efterforsker lige nu de fire sager samlet for at se, om der er en sammenhæng. Det kan vi ikke udelukke, da der er sammenfald i fremgangsmåden, siger kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg fra Fyns Politi.

De er dog ikke kommet nærmere en opklaring.

Første gravskænding skete på Assistens Kirkegård i Odense, hvor en grav blev gravet op i tidsrummet mellem 3. januar klokken 15.30 og 4. januar klokken 15.30.

Gravsted skændet af stort hul

På Oure Kirkegård blev en urnegrav gravet op mellem 5. januar klokken 16 og 6. januar klokken 8, ligesom en kistegrav blev gravet op samme sted mellem 8. januar og 10. januar.

Opgravningen af graven Bregninge Kirkegård på Tåsinge foregik natten til lørdag mellem 22. januar klokken 12 og 23. januar klokken 16.

Her er der tale om en ældre mand, der har levet et stille og roligt liv og er afgået ved døden i 2017. Hans gravsted ligger lidt afsides på kirkegården, så man har kunnet grave i relativ fred.

Sognepræst Per Aas Christensen fra Bregninge Kirke kalder gravskændingen 'utilstedelig'. Foto: Bregninge Kirke

Politiet har været i kontakt med den afdødes familie for at se, om der kunne findes et motiv.

– Vi føler os ret overbeviste om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem personen og den gravskænding, der er sket, har vagtchef Lars Tvede sagt.

Der var ikke noget af værdi i kisten.

Politiet har ikke yderligere kommentarer af hensyn til efterforskningen.