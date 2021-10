Fire kvinder og en mand dræbt i Norge

En dansk mand er sigtet for at have dræbt fem personer i Norge onsdag aften

Ofrene under angrebet i Kongsberg var fire kvinder og en mand.

De var alle mellem 50 og 70 år gamle.

Det oplyser norsk politi på et pressemøde torsdag.

Norsk politi bekræfter videre, at den danske mand, der er sigtet for at have dræbt de fem personer, var konverteret til islam. Manden gik rundt i den norske by bevæbnet med bue og pil.

De første meldinger om hændelsen landede hos politiet 18.12, hvorefter de sendte deres første patrulje afsted.

Patruljen var bevæbnede og fik første gang øje på manden 18.18. De blev herefter beskudt af pile og mistede synet af gerningsmanden.

Politiet formoder, at det er i det efterfølgende tidsrum samtlige drab har fundet sted..

