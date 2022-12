Fire lig af spædbørn fundet i lejlighed

En patrulje blev 17. november kaldt ud til en lejlighed i den amerikanske by Boston, da de ved deres ankomst fandt, hvad der så ud til at være 'et menneskeligt foster eller spædbarn'.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder NBC News.

Og ved nærmere gennemgang af lejligheden dukkede flere grusomme fund op.

Under ransagningen blev der nemlig fundet flere ligdele, der blev bragt ind til undersøgelser, der viste, at ligdelene stammede fra fire spædbørn - to drenge og to piger.

Fundet i fryser

Ifølge NBC blev det første døde spædbarn fundet i en fryser, imens mediet People citerer kommunikationschefen i den lokale anklagemyndighed for, at alle fire spædbørn blev fundet i små pakker i fryseren.

Ifølge People var der ikke nogen, der boede i lejligheden, da fundet blev gjort. Det var angiveligt rengøringsfolk, der skulle istandsætte lejligheden, der fandt pakkerne i fryseren.

Man afventer nu resultaterne af obduktionerne, der kan give et bedre billede af, hvad der er sket.

Der er endnu ikke anholdt nogen i sagen.