Fire mænd anholdt i stor narkosag

Fire mænd er tirsdag blevet anholdt i en større, koordineret sag, som Særlig Efterforskning Vest under Østjyllands Politi står bag.

Flere af de anholdte er fra rocker-/bandemiljøet.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Anholdelserne sker som led i efterforskningen af en sag, hvor der tidligere er blevet beslaglagt flere hundrede kilo amfetamin, skriver politiet. Særlig Efterfdorskning Vest slog første gang til i sagen 28. juli i fjor og fulgte op igen med en ny aktion 18. august.

Ved de to første aktioner blev 16 personer anholdt. 14 blev senere fængslet. Fem er senere blevet dømt i sagen.

Under aktionen tirsdag blev flere adresser i Jylland og i hovedstadsområdet ransaget. Her blevet der blandt andet fundet en skarpladt pistol.

- Det er vores vurdering, at de anholdte i dagens indsats har været en del af et større netværk, som har distribueret store mængder hård narko. Der er tale om organiseret kriminalitet med tråde til rocker-bandemiljøet, og vi kan ikke afvise, at der kommer flere anholdelser i sagen, siger politiinspektør i Særlig Efterforskning Vest, Carit Andersen.

Alle fire forlanges onsdag varetægtsfængslet ved Retten i Aarhus. De tre for at have taget del i besiddelse og distribution af en omfattende mængde narkotika, mens den fjerde forlanges fængslet for besiddelse af et skarpladt skydevåben.