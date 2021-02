Fire mænd er anholdt i sag om dobbeltdrab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fire mænd er anholdt og mistænkt i drabssag fra Kalundborg i november, hvor to mænd blev dræbt.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag morgen.

Anholdelsesaktionen blev gennemført tirsdag morgen på forskellige adresser i Hovedstadsområdet, mens de anholdte er fra Storkøbenhavn og er alle i 20'erne.

- Vi har udført et meget omfattende efterforskningsarbejde, der nu har givet os grundlag for at skride til anholdelse. To mænd blev dræbt og en alvorligt såret ved det særdeles voldsomme angreb.

- Det er helt uacceptabelt, og vi er derfor tilfredse med, at vi er nået hertil i efterforskningen, siger efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Jacob Olsen.

Ny LTF-konflikt kaster skygger over dobbeltdrab

Bandekonflikt

Skudepisoden fandt sted på Nørre Alle i Kalundborg tirsdag 17. november kl. 18.12 på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny midt i åbningstiden.

Bare 14 minutter efter skyderiet, kl. 18.26, hvor tre mænd blev dødeligt kvæstet, kom et alarmopkald om en brændende bil på Eskebjergvej i Kalundborg. Efterfølgende blev en en stjålet kassevogn fundet afbrændt, og det fik politiet til at efterlyse oplysninger i sagen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er to af de tre ofre en del af Sydkystgruppen, som er forankret på Københavns Vestegn, mens det tredje offer var relateret til banden Gremium.

Samtidig har vi tidligere beskrevet, hvordan dobbeltdrabet efter sigende er et led i en bandekonflikt, hvor også LTF spiller en central rolle.

To skuddræbt: Fanget på video

Dobbeltdrab: Har du set kassevogn?