Fire mænd fængslet for hvidvask af 8,5 millioner

I et grundlovsforhør ved Retten i Næstved er fire mænd tirsdag blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask for godt 8,5 millioner kroner.

Mændene er sigtet for i perioden fra november sidste år til april i år via et selskab at have modtaget de mange penge fra et andet selskab for at tilsløre eller skjule at pengene stammede fra en strafbar lovovertrædelse.

Kun den ene af de sigtede - en 46-årig mand - var til stede i retten. De tre andre på 47, 51 og 55 år blev fremstillet in absentia.

Ifølge senioranklager Mariam Khalil befinder de sig i udlandet. Hun vil ikke sige hvor.

- Men jeg kan sige, at den ene er i Europa, og de to andre opholder sig uden for Europa, fortæller hun.

Med fængslingskendelsen i hånden kan politiet efterlyse mændene internationalt og begære dem udleveret til Danmark.

Foruden hvidvask er den 46-årige og den 51-årige sigtet for en række forhold om vold og trusler. Ifølge sigtelsen gik det ud over den 55-årige, der også er sigtet i sagen.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det er ikke muligt at få oplyst detaljer om sagen.

Den 46-årige blev varetægtsfængslet til den 26. august. Han nægter sig skyldig og kærede på stedet afgørelsen til Østre Landsret.