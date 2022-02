Fire mænd frifundet i sag om Tobias’ voldsomme død

Tobias Jødal fra Horsens blev kun 20 år. Han blev udsat for et usædvanlig brutalt overfald og fik hjertestop og hjerneskade. Nu er de tiltalte frifundet for dødsvold

RETTEN I HORSENS (Ekstra Bladet): Fire mænd på 22, 22, 25 og 30 år er i et nævningeting ved Retten i Horsens blevet frikendt for at være skyld i at have forvoldt 20-årige Tobias Jødals voldsomme død.

Afgørelsen faldt torsdag morgen i det femte retsmøde i den opsigtsvækkende sag, hvor de tiltalte, der alle er fra Vejle-området, har siddet på anklagebænken med Tobias Jødals nærmeste familie og venner som opmærksomme tilhørere fra første minut.

Tobias Jødal fra Horsens blev sidst på eftermiddagen den 11. maj 2021 udsat for et usædvanlig brutalt overfald, da han i Sølvgade i sin hjemby blev overfaldet med peberspray, slået dybt bevidstløs af den 25-årige mand, smidt ind i bagagerummet på den store sorte BMW X5, de fire tiltalte var ankommet i og derefter overhældt i ansigtet med Red Bull.

Dét på trods af at han havde voldsomme vejrtrækningsproblemer.

Med den dybt bevidstløse Tobias med i bilen kørte de derefter i høj fart gennem Horsens by med den 25-årige tiltalte bag rattet.

Den store BMW forulykkede på Nørretorv, da bilen ramte en sten, og mændene steg ud af bilen og flygtede fra stedet til fods.

Men de lod deres sagesløse offer ligge i bagagerummet, og derfor har de – udover tiltalen for vold med døden til følge - også været tiltalt for at overlade en livsfarligt nødlidende til sig selv.

Den del er alle fire tiltalte kendt skyldige i.

De er også kendt skyldige i grov vold mod deres offer. Men altså ikke skyldige i den mest alvorlige tiltale om dødsvold.

Efter overfaldet, hvor Tobias Jødal fik hjertestop flere gange, lykkedes det i første omgang at holde ham kunstigt i live. Men skaderne på hans hjerne viste sig så omfattende, at han var klinisk død.

Efter seks svære døgn måtte hans nærmeste familie tage deres livs sværeste beslutning: At slukke for respiratoren.

Når alle fire tiltalte nu er frikendt for dødsvold, skyldes det, at retten ikke har fundet det bevist, at de havde forsæt til, at Tobias skulle dø.

De er alle ligeledes frifundet for forsøg på røveri mod deres offer.

Med skyldkendelsen torsdag morgen skal specialanklager Anna Holm Christensen og de fire mænds forsvarere nu procedere sanktionen.

Derefter trækker nævningetinget og de tre juridiske dommere sig tilbage for at votere.

Der ventes at falde dom senere i dag.

Ekstra Bladet følger sagen i retten.