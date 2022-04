Fire mænd tiltalt: Udgav sig for at være prostituerede på snapchat

Fire mænd er tiltalt for bedrageri og afpresning i en stor sag, der omfatter mere end 300 forhold

Fire mænd i alderen 22 til 26 år er tiltalt for at have afpresset og bedraget flere ofre. Bedrageriet har primært fundet sted på det sociale medie Snapchat, men afpresningen har også fundet sted på Facebook.

Ofrene har hver især overført mellem 100 og 77.479 kroner til de fire tiltalte mænd, der har udgivet sig for at være en kvinde, som solgte seksuelle ydelser.

I alt har bedrageriet og afpresningen ifølge anklageskriftet indbragt de fire tiltalte 1.227.687,50 kroner.

Det skriver Midt - og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen omfatter hele 322 forhold.

Politiet har efterforsket sagen siden efteråret 2020, da en 35-årig mand rettede henvendelse til politiet. Han forklarede, at han var blevet snydt og presset til at overføre 1.700 kroner.

Ifølge politiet er der blevet lagt mange efterforskningstimer i sagen.

- Vi har i sagen gennemgået utallige sagsakter i form af MobilePay-betalinger, kontoudtog og Messenger-samtaler. I samarbejde med vores it-efterforskere fra politikredsens centrale efterforskningsafdeling har vi sikret og gennemgået PC’er og telefoner fra de nu tiltalte, siger Henrik Varbøl, efterforskningsleder ved lokalpolitiet i Viborg, ifølge pressemeddelelsen.

Tre af de tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden september 2021. Den fjerde og sidste tiltalte blev anholdt i januar 2022.

Sagen er sat til at komme for retten i Viborg til maj.