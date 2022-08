Fire muslimske mænd dræbt: Politiet udpeger hovedmistænkt

Der er nyt i en sag, der har rystet den amerikanske by Albuquerque i New Mexico. Tirsdag har politiet nemlig udpeget en hovedmistænkt i sagen om fire muslimske mænd, der inden for det sidste år er blevet slået ihjel.

Det seneste af de fire drab skete fredag, og politiet begyndte hurtigt at efterforske en sammenhæng med tre andre sager.

Efterlyste bil

Efter fredagens drab efterlyste politiet i Albuquerque mandag en bil, som, de mistænkte, spillede en rolle i de fire sager.

'Køretøjet nedenfor mistænkes at være blevet brugt som transportmiddel i nylige drab på fire muslimske mænd', skrev de over billedet af den sølvgrå Volkswagen Sedan med tonede ruder.

Tirsdag meddeler politikredsen, at bilen er blevet fundet, og at bilens fører er blevet tilbageholdt.

'Han er vores hovedmistænkte for mordene', skriver de på Twitter.

Skudt uden varsel

Det muslimske miljø i Albuquerque har ifølge CNN været præget af både sorg og angst efter de fire mord. De første tre ofre blev skudt uden varsel og fandt sted i samme område.

Ifølge politiet blev de tidligere tre muslimer dræbt netop på grund af deres etnicitet og religion.

To af de dræbte muslimske mænd, som døde i juni og august, kom i den samme moské. I den forbindelse sagde politiet, at der var en 'kraftig sandsynlighed for', at drabene på dem hang sammen med drabet på en afghansk immigrant i november sidste år.

Den ene var 27-årige Muhammad Afzaal Hussain, som arbejdede som byplanlægger i byen Espanola. Han blev skudt mandag uden for sit hjem. Den anden var 41-årige Aftab Hussein, som blev fundet skuddræbt i nærheden af Albuquerques internationale distrikt.