Fire nonner kidnappet af bevæbnede mænd

Man skal være hensynsløs ud over det sædvanlige, når man kidnapper personer, der har helliget sit liv til at tjene Gud.

Det var en gruppe bevæbnede mænd i Nigeria, da de kidnappede fire katolske nonner på en motorvej i delstaten Imo.

Det skriver Reuters.

Ifølge Zita Ihedoro, der er sekretariatschef hos Sisters of Jesus, blev de fire nonner kidnappet, da de skulle fra delstaten Rivers til Imo for at deltage i en thanksgiving-messe søndag.

- Vi trygler om intens bøn og for at de bliver løsladt hurtigt og sikkert, siger Zita Ihedoro i en pressemeddelelse.

Generelt problem

Kidnapninger er dog langt fra ualmindeligt på de egne, da bevæbnede bander er berygtede for at kidnappe folk, heriblandt præster, for løsepenge.

Det er også en gængs fremgangsmåde at kidnappe personer på motorvejene, hvilket har spredt sig til flere dele af det befolkningsrige land.

Det har øget den generelle usikkerhed i landet markant, og nu har Nigerias militær taget luftskyts i brug i den nordvestlige del for at komme bandekriminaliteten til livs.

