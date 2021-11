Fire pirater fremstilles i dommervagten

Fire pirater fremstilles i grundlovsforhør in absentia. De sigtes for forsøg på manddrab

Fire pirater fremstilles i grundlovsforhør in absentia klokken 14 i Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling.

Det oplyser SØIK, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, på Twitter.

In absentia vil sige, at de fire ikke selv er til stede ved grundlovsforhøret.

Anklagemyndigheden har oplyst til Ritzau, at de sigtes for forsøg på manddrab.

Fremstillingen sker efter styrker fra fregatten Esbern Snare onsdag aften var i ildkamp mod i alt otte mænd. Fire mænd blev dræbt, mens fire overlevede kampen.

En af de fire anholdte er blevet såret af skud.

Skyderiet mellem de danske soldater og piraterne skete i farvandet syd for Nigeria. Her havde fregatten, der blev sendt til Guineabugten 24. oktober, fået efterretninger om pirateri.

Her fandt fregattens helikopter 'otte mistænkelige mænd' i en motorbåd, og da de danske soldater fra Frømandskorpset forsøgte at få mændene til at standse, åbnede de i stedet ild.

De danske soldater besvarede ifølge Forsvaret skuddene i 'selvforsvar'. Fem pirater blev ramt, hvoraf fire mistede livet, og deres båd sank.

Alle pirater blev taget ombord på fregatten.

Der skal være grundlovsforhør i Danmark, fordi begivenheden er sket på et dansk skib i internationalt farvand.

Forsvaret udsendte torsdag morgen en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at det er den tværministerielle arbejdsgruppe, der skal håndtere, hvad der skal ske med piraterne.

Ekstra Bladet følger sagen ...