Fire sigtede: Eks-soldat likvideret i rockerstrid

Et skud bragede igennem luften. Projektilet borede sig ind i Daniel James Howard Aarons overkrop, hvorefter den 33-årige tidligere marinesoldat væltede af sin motorcykel. Kort efter var han død.

'Drive by'-likvideringen blev gennemført 12. september på Highway 62 i en øde del af Oklahoma i USA.

Nu rapporterer tv-stationen News9 og flere andre amerikanske medier med regionale efterforskere som kilder, at fire medlemmer af rockergruppen Outlaws MC er sigtet for at stå bag drabet i forening og fælles forståelse.

Det gør flere nyhedsbureauer under et billede af Daniel Aaron med stort fuldskæg, som han så ud i tiden før sin død og et andet fotografi taget, da han for en del år siden gjorde tjeneste i US Marine Corps.

Men intet tyder på, at det var den militære baggrund, der udløste dødsdommen over den relativt unge mand.

Et overvågningskamera optog i forbindelse med drabet på Daniel Aaron de her to motorcyklist i nærheden af gerningsstedet i Oklahoma. Politifoto

The Oklahoma State Bureau of Investigation melder nu ud, at Daniel Aaron efter afsluttet tjeneste meldte sig ind i rockergruppen Pagan's MC. Efter anklagemyndighedens opfattelse var det en rasende konflikt mellem de to rivaliserende grupper, som drev gerningsmændene.

Nøjagtig hvad den konkrete konflikt kan have bundet i, er det ikke lykkedes medierne at opklare.

Kronvidne hørte knald

Men det spiller muligvis en rolle, at drabet skete, mens Daniel Aaron kørte side om side med et prøvemedlem, der gerne ville optages som fuldgyldigt medlem i Pagan's MC.

Den unge mand er politiets kronvidne. Han har forklaret, at han kørte på motorcykel ved siden af Daniel Aaron, da han i et vejkryds hørte et knald og så sin mentor vælte.

Det skete i forlængelse af, at to mænd på motorcykler og 'med sorte jakker og rygmærker' kørte op ved siden af dem. Han så ifølge referater fra Lincoln County District Court et øjeblik før skuddramet den ene række en hånd ind under sin anden underarm.

Her er anholdelsesbilleder af de fire drabssigtede Outlaws-rockere. Politifoto

De to mænd kørte videre efter likvideringen. To motorcyklister, som efter politiets mening er identiske med dem, blev i forbindelse med drabet optaget af et overvågningskamera i nærheden.

Det er siden ved hjælp af tele-oplysninger og mobil-aflytning lykkedes at knytte to Outlaws.medlemmer til selve drabet, mens yderligere to 'brødre' er sigtet for at have spillet aktive roller i optakten til den målrettede likvidering.

De fire sigtede rockere er indtil videre varetægtsfængslet i et fængsel i Lincoln County.

Daniel Aaron efterlader sig ud over sine forældre sin hustru. På en officiel mindeside beskrives hun som 'hans livs kærlighed'. De var begge teenagere, da de giftede sig tilbage i 2007.

