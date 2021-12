Fire skudepisoder i boligkvarter

Ifølge politiet er der gang i en latent konflikt i et boligkvarter i Holbæk

Politiet måtte sent mandag aften endnu engang rykke ud til en anmeldelse om skyderi i Ladegårdsparken Øst i Holbæk.

Ifølge kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard er der en latent konflikt i boligområdet, der nu har været ramt af fire skudepisoder i år.

- Årsagen til konflikten er svær at give et konkret bud på, da samarbejdsviljen i området ikke er særlig stor, siger Martin Bjerregaard og fortæller, at man ikke ved, om episoden er rocker- eller banderelateret.

Politiet modtog anmeldelsen 22.31 og har været massivt til stede over natten, og efterforskningen tager baggrund i de tidligere hændelser i området. Der er tirsdag formiddag ingen anholdte eller mistænkte i sagen.

Martin Bjerregaard fortæller, at der er skudhuller og en knust rude i en dør til en opgang, og der kan muligvis være tale om såkaldte 'skræmmeskud'.

- Vi forsøger at få belyst nogle forskellige scenarier, men det besværliggør vores arbejde, når ingen siger, at det var dem, der blev skudt efter, siger Martin Bjerregaard.

Politiet løb ind i samme problematik efter en skudepisode i boligområdet i september måned, hvor en 20-årig mand, der skulle være offer i sagen, ikke ønskede at fortælle myndighederne, hvad der var sket. Han kom ikke til skade i forbindelse med hændelsen.

Midt- og Vestsjællands Politi vil meget gerne høre fra beboere, der eventuelt har set nogen med benene på nakken eller biler forlade stedet i høj fart.