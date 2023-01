Fire studerende blev dræbt: Overraskende anholdelse

En grusom drabssag har rystet lokalbefolkningen i en lille by i den amerikanske delstat Idaho.

I november blev fire unge studerende fundet dræbt, men politiet fandt ikke noget mordvåben, og der var heller ikke noget oplagt motiv.

Men nu er der nyt.

Det amerikanske medie CNN har delt detaljer om sagen fra myndighederne, og den hovedmistænkte er Bryan Kohberger - en 28-årig ekspert i kriminologi og strafferet.

Og han har gjort, hvad han kunne, for at rense sine spor.

CNN har talt med en anonym kilde med indsigt i sagen, som beretter, at Kohberger 'rensede sin bil indvendigt og udenvendigt' umiddelbart efter drabene fandt sted.

Flere mistænkelige forhold

Ifølge rapporten blev den hovedmistænkte set uden for hans hjem i byen Pennsylvania iført plastichandsker. Dertil er Bryan Kohberger blevet set smide affald ud i naboens skraldespand.

Sidste fredag rykkede specialstyrker ind i Bryan Kohbergers hjem og anholdt ham.

Uhyggelige drab på universitet: Fire studerende fundet i hus

De fire dræbte gik på University of Idaho, og vicedekanen er 'lettet' over, at politiet har anholdt en mistænkt i sagen.

- Jeg tror, jeg taler for mange i vores samfund, at der er en stor følelse af lettelse," siger Torrey Lawrence til CNN.

- Men det er bittersødt, for det her stadig er en forfærdelig tragedie. Men det er et skridt fremad, og vi er glade for at se, at det går fremad.

Kohberger sidder i øjeblikket bag tremmer, inden han skal afhøres 12. januar.