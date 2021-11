Fire teenagedrenge tiltalt for drab på 12-årig pige

I Liverpool er fire drenge i teenage-alderen anholdt og under mistanke for at stå bag drabet på en bare 12-årig pige

Torsdag aften blev 12-årige Ava White slået ihjel.

Det skete, efter hun deltog i et skænderi med nogle jævnaldrende i indre Liverpool. Herefter blev hun udsat for et voldsomt overfald, som Merseyside Police mistænker fire teenagedrenge for.

Det skriver The Guardian.

En af drengene er 13 år, to er 14 år, og den sidste er 15 år.

Modtog førstehjælp

Ava White skulle have lidt katastrofale skader som følge af overfaldet.

Da politiet ankom til gerningsstedet, fandt de pigen og hendes venner. Ava White lå på jorden og modtog førstehjælp fra en medborger.

Hun blev herefter hastet til Alder Children's Hospital, men døde kort efter.

I gang med afhøring

Assisterende overkonstabel Jon Roy har kondoleret til White-familien. Han har desuden fortalt, at politiet er i gang med at afhøre de fire mistænkte.

- Indre Liverpool var virkelig travlt, da overfaldet skete. Julelysene skulle tændes, og overfaldet skete, lige efter at lysene officielt var tændt.

- Alle, som var ved Church Street, og som har set noget, taget billeder eller optaget video på telefonen, må meget gerne melde ind, lyder det fra Jon Roy.

Lige nu er store områder af indre Liverpool spærret af. Og politiet beder om de lokales tålmodighed og forståelse, så de kan få rum til at efterforske og i sidste ende få en smule retfærdighed for Ava og hendes familie.