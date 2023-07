Fire tilskadekomne: Opgør med knive

Fire personer er kommet til skade efter et internt opgør i Ringsted omkring Sct Hansgade, hvor der blev brugt flere knive.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Mikael Rahm til Ekstra Bladet.

- Der er tale om et internt opgør mellem fire mænd, der ikke er banderelateret. Der har været benyttet knive i det her interne slagsmål. Alle fire har fået skader, og alle fire har været på hospitalet, siger vagtchefen og tilføjer:

- Den ene var i kritisk tilstand, men er det ikke længere. Han er stadig indlagt på hospitalet.

Vagtchefen oplyser desuden, at politiet har anholdt to mænd på hhv. 18 og 19 år i sagen, og at de fire involverede kendte hinanden i forvejen.