Fire tiltalt for bandedrab: Mangler to af de tiltalte

Fire mænd er blevet tiltalt for drabet på Satudarah-medlemmet Mohammad Al-Zerjawi, der er kendt som 'Frisør-Mudi', 23. juli sidste år på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand.

Den 42-årige mand blev ramt af et knivstik i låret og erklæret død kort efter. De fire er desuden også tiltalt for drabsforsøg, grov vold og trusler.

Ud over drabsofferet blev yderligere to personer ramt af knivstik. En 23-årig mand fik adskillige knivstik flere steder på kroppen, mens en 28-årig mand blev stukket flere gange i benene. Derudover blev en 25-årig mand udsat for flere slag og spark på kroppen.

De tiltalte er 22, 25, 25 og 26 år gamle.



- De fire mænd er tiltalt for manddrab på den 42-årige mand, forsøg på manddrab på den 23-årige mand samt to tilfælde af grov vold mod den 25-årige og 28-årige mand. De er desuden tiltalt for at have truet alle fire forurettede med en pistol, siger specialanklager Jesper Rubow.

Politiets efterforskning har vist, at afdøde og de fire tiltalte har relation til hver sin rocker-/bandegruppering, og anklagemyndigheden mener, at motivet til overfaldet formentlig skal findes i en form for uoverensstemmelse i forbindelse med en narkohandel.

Derfor er der i alle fem forhold rejst tiltale efter den særlige bandeparagraf – straffelovens § 81 a.



- Anklagemyndigheden mener, at opgøret var egnet til at skabe en konflikt mellem de to rocker-/bandegrupperinger, hvorfor der er rejst tiltale efter straffelovens § 81 a, der betyder, at straffen potentielt kan forhøjes til det dobbelte, siger specialanklageren.

Af retsbogen fra et grundlovsforhør, hvor den nu 26-årige tiltalte blev fremstillet, fremgik det, at politiet mener, drabet 'var egnet til at skabe en konflikt mellem på den ene side Brabrand-gruppen og på den anden side Satudarah'.

Jesper Rubow vil desuden vil nedlægge påstand om, at de tiltalte idømmes et opholdsforbud i hele Aarhus Kommune.

To af de fire tiltalte er dog ikke i politiets varetægt. 25-årige Ibrahim Omar og den jævnaldrende Abdallah Ahmad Taha er begge varetægtsfængslet in absentia og har været efterlyst internationalt i flere måneder.





Ibrahim Omar beskrives som 25 år gammel, 175 centimeter høj og almindelig af bygning. Politifoto

Abdallah Ahmad Taha er 25 år gammel, 190 centimeter høj og almindelig af bygning. Politifoto



Østjyllands Politi vil gerne have borgernes hjælp til at finde frem til de to mænd, så de kan blive anholdt, inden sagen skal for retten.

Sagen er endnu ikke berammet.

