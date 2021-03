Fire unge dømt for gaderøverier

Mellem et år og et år og ni måneders fængsel til fire mellem 16 og 18 år

Fire unge på mellem 16 og 18 år er blevet idømt mellem et år og et år og ni måneders fængsel for flere gaderøverier i området omkring Islands Brygge og Christianshavn.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De fire blev mandag fundet skyldige i samlet 26 forhold og fik deres straffe i Købehavns Byret. Flere af dem blev også dømt for vold og ulovlig våbenbesiddelse.

Det var sidste sommer, at de fire begik røverierne. Ofrene blev truet med kniv og fik frarøvet deres værdigenstande. I flere tilfælde blev de også truet til at hæve penge på deres hævekort.

Ud over tre gaderøverier, som de fire begik i forskellige konstellationer, var tre af dem også tiltalt for at have begået et gaderøveri hver sammen med andre gerningsmænd.

Tre af de dømte modtog deres domme, mens den fjerde udbad sig betænkningstid.