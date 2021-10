Fire unge fik et lift: En dræbt, tre hårdt kvæstet

20-årig blev væk fra dommen, hvor han fik halvandet års fængsel for vild kørsel på Amagermotorvejen

Fire unge fik tilbud om et lift hjem fra København, men den 20-årige fører af en BMW 5 kørte vanvittigt ud ad Amagermotorvejen mod Hvidovre med op til 200 km/t, og efter en hasarderet overhaling mistede han herredømmet over bilen, der blev kastet rundt på motorvejen, ramte tre træer og endte på taget i nødsporet.

Den 20-årige bilist slap nådigt fra ulykken, mens det gik værre ud over hans fire passagerer. En 15-årig dreng blev dræbt, og de tre andre unge fik svære kvæstelser, men overlevede.

Retten i Glostrup idømte onsdag den 20-årige bilist halvandet års fængsel for uagtsomt manddrab, legemsbeskadigelse og en stribe færdselsovertrædelser. Der var dog ikke tale om narko eller spirituskørsel. Han blev fradømt førerretten i fem år og fik en advarsel om udvisning af Danmark.

Blev væk fra dommen

Den 20-årige valgte at blive væk fra domsafsigelsen, så det vides ikke, om han anker sagen.

To af de overlevende unge blev ført som vidner i retten og fortalte, at de stadig har smerter og gener efter ulykken. De har måtte droppe ud af deres uddannelser, og den ene sad længere tid i kørestol.

Ulykken skete 24. juli klokken 20.25, og den 15-årige døde på hospitalet af sine kvæstelser fire timer senere.

'Konsekvenserne ved at køre så uforsvarligt og så hensynsløst, har været helt tydeligt at mærke i retssalen. Jeg håber, at sagen er en understregning af, hvor galt det kan gå, hvis man kører hurtigt og hensynsløst,' siger specialanklager Charlotte Møgelhøj.

En kvindelig bilist kørte i motorvejens anden vognbane, hvor hun overhalede en bus i første vognbane, mens en tredje bil overhalede hende i tredje vognbane.

Så kom BMW´en hurtigt bagfra, og den overhalede kvinden højre om netop, som hun var kommet forbi bussen. BMW´en trak herefter ud i tredje vognbane, hvor den 20-årige mistede herredømmet. Bilen kørte ind i midterautoværnet, skred mod højre over alle tre vognbaner og ud i nødsporet og den højre græsrabat.

Endte på taget

Bilen fortsatte ind i bevoksningen langs motorvejen, ramte tre træer og blev til sidst igen kastet ud på motorvejen, hvor den endte på taget i nødsporet.

Efter ulykken beregnede en bilinspektør, at BMW´en i ulykkes-øjeblikket kørte mellem 147 og 181 km/t.

Den 20-årige bilist og forsædepassageren bar sikkerhedsseler, men det har ikke været muligt at konstatere, om de tre unge på bagsædet brugte selerne. Den dræbte 15-årige sad yderst til højre på bagsædet.

Anklageskriftet beskriver, at de tre overlevende unge alle var indlagt i ugevis. En brækkede flere ribben og ryghvirvler, fik skader på lunger og lever og en delvis lammelse. En anden brækkede også ribben og ryghvirvler, fik skader på lunge og milt og hjernerystelse, mens den tredje blandt andet brækkede venstre skulderblad, punkterede en lunge og fik flænger, et skadet knæ, skader på tænderne og hjernerystelse.

Den dømte 20-årige havde inden ulykken en serie af hastighedsovertrædelser, og blot fem minutter før ulykken overhalede han flere biler højre om og kørte over for rødt lys i krydset Otto Busses Vej og Havneholmen.

Han blev også dømt for særlig hensynsløs kørsel 26. februar 2020, hvor han kørte på fortovet mellem Brøndby Strand Centeret og Brøndby Strand Station og efterfølgende kørte i bilen gennem gangtunnelen under Brøndby Strand Station.