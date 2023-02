Fireårig dreng overlever ulykke i nordvestjysk svømmebad

En fireårig dreng, der lørdag blev fundet livløs i Sydthy Svømmebad i Nordvestjylland, slipper efter alt at dømme uden varige, fysiske mén.

Det skriver TVMidtVest.dk.

- Det er endt med en lykkelig udgang, siger svømmebadets centerleder, Per Nielsen, søndag eftermiddag til tv-stationen.

Drengen blev opdaget i vandet af et par, der hurtigt fik ham op af bassinet.

To livreddere var på arbejde, da ulykken skete, og de ydede livreddende førstehjælp til drengen.

Han blev efterfølgende fløjet med lægehelikopter til Aarhus Universitetshospital.

Den hurtige indsats har været afgørende for, at drengen havde gode chancer for at overleve, udtalte vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Anders Olesen lørdag til TV MidtVest.

Ifølge centerlederen har svømmebadet overholdt alle procedurer, da ulykken skete.

På baggrund af ulykken har svømmebadet haft besøg af en krisepsykolog, der skulle hjælpe de to livreddere samt to cafémedarbejdere i svømmebadet.

Midt- og Vestjyllands Politi har skrevet en rapport i forbindelse med sagen og vil ifølge tv-stationen undersøge de nærmere omstændigheder ved ulykken.