Fireårig i chok: Hest aflivet efter ulykke

- Det var et totalt hændeligt uheld, hvor alt gik så galt, som det kunne.

Det siger Claus Juncker, administrerende direktør for Fyens Væddeløbsbane i Odense om den færdselsulykke i vejkrydset mellem Mågebakken og Falen, der tirsdag aften endte med kostet en løbsk otteårig vallak livet og give en lokal børnefamilie en slem forskrækkelse.

Overfor Ekstra Bladet fortæller Claus Juncker, at hesten Væsterbo Jeppe var spændt for en sulky - en tohjulet vogn til travløb - men ekvipagen var uden kusk, da den rutinerede hest i panik løb ud af væddeløbsbanens ellers afspærrede område.

Her løb den direkte ind i siden af en privat personbil, som holdt stille.

Politiets vagtchef bekræfter, at ulykken skete klokken 17.22, og at der ikke skete personskade.

- Familien er OK. Der var to børn med i bilen. Det ene barn var et år og det andet fire, og storesøsteren fik et chok. Jeg har talt med hendes far, og hun bliver holdt hjemme fra dagplejen i dag, siger Claus Juncker.

Han har nu inviteret familien på besøg, så børnene kan se væddeløbshestene under trygge omstændigheder og i fred og ro.

Claus Juncker, administrerende direktør på Fyens Væddeløbsbane beskriver ulykken med den nu aflivede hest som helt tilfældig. Privatfoto

Slynget op i luften

Optakten til ulykken var ifølge direktøren 'en helt sædvanlig træning'. Væsterbo Jeppe var ved at blive trukket ud af stalden, da hesten af ukendte årsager gik i panik og løb væk.

- Vi spærrede området af, men den fandt desværre et hul ud til en skovsti, siger Claus Juncker, som oplyser, at hesten ejes af væddeløbsbanen, hvor den har været en del af travskolen.

- Det var en rutineret og sød og rar hest. Hvad der pludselig gik af den, ved jeg ikke, siger direktøren.

Efter kollisionen blev Væsterbo Jeppe slynget op i luften. Claus Juncker fortæller, at det store dyr havde relativt overfladiske skader på halsen og en sammenklappet lunge.

En dyrlæge vurderede efter et helbredstjek, at det ville være bedst at bedøve og aflive hesten.

Den usædvanlige ulykke og konsekvenserne af den kommer nu til at køre som en forsikringssag. Ingen personer er blevet sigtet i sagen, men hele hændelsesforløbet skal nu efterforskes af færdselsafdelingen hos Fyns Politi.