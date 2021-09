Fireårig så overfald: Mor ramt af knytnæveslag

Et drama udspillede sig torsdag i Korsør, da en 22-årig gik amok i en blomsterbutik, og en ansat blev ramt i hovedet af slag foran fireårig søn

Havnegade Blomster i Korsør blev torsdag udsat for hærværk, og en ansat blev ramt af en knytnæve i ansigtet, da en 22-årig mand gik amok.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den kvindelige ansatte, der blev ramt af den 22-årige, er fredag stadig meget rystet af episoden.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Mænd var aggressive

Kvinden oplyser, at hun var på arbejde i blomsterbutikken med en kollega og sin chef under optrinnet. Tilfældigvis befandt hendes mand og fireårige søn sig også i butikken.

- Det starter, da tre mænd kommer ind i opgangen, hvor blomsterbutikken ligger, og går ovenpå, hvor der er lejligheder og banker på dørene. Det siger, at de leder efter en kammerat, og det er meget vigtigt, at de får fat i ham, fortæller hun om optakten til voldsepisoden.

Hun beskriver de tre mænd som aggressive i deres fremtoning.

Fireårig søn var vidne

De tre mænd må opgive deres forehavende, og da de er ved at forlade stedet igen, beder de ansatte i blomsterbutikken mændene om at benytte en anden udgang, hvilket får den ene af dem, en 22-årig mand, til at gå amok.

Han begynder at smadre hele blomsterbutikkens udendørsudstilling, og da kvinden forsøger at få ham til at stoppe, bliver hun ramt af en knytnæve i ansigtet.

- Min fireårige søn var vidne til det hele, og han blev meget bange, fortæller hun.

Påvirket af kokain

Under optrinnet ringede de ansatte til politiet, men mændene forlod stedet inden patruljen kom. Politiet fik dog fat i manden kort efter, og en narkotest afslørede, at han var påvirket af kokain.

Han blev derfor anholdt og sigtet for vold, hærværk og narkokørsel, inden han igen blev løsladt klokken 16.39.