Opdateret klokken 21.44: Mustapha er fundet i god behold, oplyser Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi ledte søndag aften efter en fireårig dreng i Aarhus.

Mustapha, som drengen hedder, var ifølge politiet sidst set på Fiskergade i det centrale Aarhus.

Han er iført både sorte bukser og en sort trøje.

Politiet bad i et tweet folk om at ringe 114, hvis de ser Mustapha. I samme ombæring lød det fra vagtchefen, at der ikke var yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.