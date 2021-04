Firmabil beslaglagt: Kørte med promille over to

En 43-årig mand blev fredag eftermiddag stoppet med en promille på over to i en firmabil, der nu er beslaglagt

Sydjyllands Politi standsede fredag klokken 14.41 en 43-årig mand, der kørte på Øster Omfartsvej i Varde og tog en alkohol-test på ham.

Det viste sig, at manden havde en promille på over to.

- Promillen har formentlig medført en usikker kørsel, så en patrulje vælger at standse ham, siger Erik Lindhold, vagtchef i Sydjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Det viste sig, at den 43-årige kørte i en firmabil. Bilen blev ikke desto mindre beslaglagt på grund af den nye lov om vanvidskørsel, der betyder, at man kan beslaglægge og i sidste ende konfiskere en bil, der bruges til vanvidskørsel, selv om det ikke er bilens ejer, der sidder bag rettet.

- Bilens indehaver er blevet underrettet, siger vagtchefen og fortæller, at det var en firmabil, der blev kørt i.