Firmaer får strakspåbud efter dødsulykke

Arbejdstilsynet har givet et strakspåbud til to virksomheder, der var involveret i dødsulykken på skulpturen Elia i Herning den 23. marts.

I påbuddet, som TV MIDTVEST har fået aktindsigt i, pålægges Kranselskabet Bo Nielsen Aps. og smedevirksomheden Flias at sikre, at de redskaber, der bruges til at løfte personer, er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Konkret peger Arbejdstilsynet på, at reparatøren fra Flias var spændt fast i en såkaldt bådmandsstol, da han af kranfirmaet blev hejst ned i en af skulpturens høje søljer - og at den ikke var egnet til opgaven.

- Det er Arbejdstilsynets vurdering, at anvendelse af kran til løft af person i forbindelse med arbejdet i et 32 meter højt rør med en diameter på 1,60 meter på kunstværket Elia ikke er sket sikkerhedsmæssigt, fordi personen løftes i en bådsmandsstol, hvor han ikke er beskyttet imod klemning og/eller stød, står der i påbuddet.

'Betydelig fare'

Den 46-årige reparatør sad fast i røret på Elia i fire en halv time, inden det lykkedes at få ham fri - da var han afgået ved døden.

Arbejdstilsynet lægger vægt på, at der var flere forhindringer i det rør, som reparatøren blev hejst ned i - blandt andet i form af et metalkryds lige under toppen, men også flere plader, der skulle passeres.

- Hvis en person hejses ned i et rør i en bådsmandsstol ved hjælp af en kran, uden visuel kontakt med kranføreren, og i den forbindelse kommer i klemme med metalkrydset i røret eller hænger fast i selen, som personen er spændt i, hvis den hænger fast i fx metalkrydset, er det Arbejdstilsynets vurdering, at der er en betydelig fare for for alvorlig personskade som fx knoglebrud eller i værste fald at afgå ved døden. Derfor får I et strakspåbud, skriver Arbejdstilsynet.

Overvejer politianmeldelse

Tilsynet ønsker ikke at udtale sig nærmere om sagen, men oplyser til TV MIDTVEST, at man overvejer at melde sagen til politiet.

- Der er i forbindelse med ulykken på kunstværket Elia anvendt nogle arbejdsmetoder og redskaber, der ikke var egnet til opgaven. Derfor har Arbejdstilsynet udstedt to strakspåbud til skadelidtes arbejdsgiver samt et påbud til virksomheden, der ejer kranen. Arbejdstilsynets jurister vurderer nu, om der skal indstilles til anklagemyndigheden til retslig tiltale for overtrædelse af arbejdsmiljøloven mod de to involverede virksomheder, lyder det i et skriftligt svar fra tilsynschef Anna Trige Lindberg.

Hverken kranfirmaet Bo Nielsen Aps. eller Flias har ønsket at stille op til interview, men direktør Bo Nielsen fra kranfirmaet siger, at virksomheden fremover ikke bruge en bådsmandsstol, før man har fået yderligere vejledning fra Arbejdstilsynet.